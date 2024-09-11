0min

الجيش: تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة كانوا قد خطفوا سابقًا

أعلن الجيش أنه نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من قبل مديرية المخابرات، تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة كانوا قد خطفوا بتاريخ سابق.