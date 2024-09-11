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قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة

أمن وقضاء
2024-09-11 | 05:05
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قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
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قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود عمر أنطوان نعمة (مواليد عام 2005، مكتوم القيد) الذي غادر مكان إقامته في وطى الجوز قرابة الساعة 14:00 من تاريخ 8-9-2024، إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه.

لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده الاتصال بفصيلة عشقوت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 956037-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأمن

المفقود

أنطوان

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