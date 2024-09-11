الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شهيد وجريح في حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية على ميس الجبل
أمن وقضاء
2024-09-11 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شهيد وجريح في حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية على ميس الجبل
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة الأولية للغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على ميس الجبل أدت إلى استشهاد شخص واصابة شخص آخر.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
وجريح
حصيلة
أولية
للغارة
الاسرائيلية
الجبل
التالي
شعبة المعلومات أوقفت شخصين مشتبه بهما في حلبا بجرم تجارة أسلحة
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:38
شعبة المعلومات أوقفت شخصين مشتبه بهما في حلبا بجرم تجارة أسلحة
أمن وقضاء
07:38
شعبة المعلومات أوقفت شخصين مشتبه بهما في حلبا بجرم تجارة أسلحة
0
أخبار دولية
07:35
رئيس الحكومة الصينية يدعو من الرياض إلى تسريع المحادثات التجارية مع الخليج
أخبار دولية
07:35
رئيس الحكومة الصينية يدعو من الرياض إلى تسريع المحادثات التجارية مع الخليج
0
أخبار لبنان
07:24
وزير الدفاع شدد على حق العسكريين برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم
أخبار لبنان
07:24
وزير الدفاع شدد على حق العسكريين برواتب تؤمن لهم نسبة لائقة من حقوقهم
0
آخر الأخبار
07:24
الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة ميركافا قصفت منزلًا في بلدة كفرشوبا
آخر الأخبار
07:24
الوكالة الوطنية للإعلام: دبابة ميركافا قصفت منزلًا في بلدة كفرشوبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:38
شعبة المعلومات أوقفت شخصين مشتبه بهما في حلبا بجرم تجارة أسلحة
أمن وقضاء
07:38
شعبة المعلومات أوقفت شخصين مشتبه بهما في حلبا بجرم تجارة أسلحة
0
أمن وقضاء
05:05
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
أمن وقضاء
05:05
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
0
أمن وقضاء
03:04
قوى الأمن: توقيف قاتل صاحب محل أجهزة خليوية في جبل البداوي
أمن وقضاء
03:04
قوى الأمن: توقيف قاتل صاحب محل أجهزة خليوية في جبل البداوي
0
أمن وقضاء
02:35
الجيش: تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة كانوا قد خطفوا سابقًا
أمن وقضاء
02:35
الجيش: تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة كانوا قد خطفوا سابقًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:26
كركي دعا الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الإجتماعية لتضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في البلدان العربية
أخبار لبنان
03:26
كركي دعا الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الإجتماعية لتضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في البلدان العربية
0
أخبار دولية
15:38
فيضانات في نيجيريا تجتاح حديقة حيوانات وتجرف حيوانات مفترسة إلى الشوارع
أخبار دولية
15:38
فيضانات في نيجيريا تجتاح حديقة حيوانات وتجرف حيوانات مفترسة إلى الشوارع
0
آخر الأخبار
02:34
التحكم المروري: أشغال وأعمال تزفيت على كواع عاريا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
02:34
التحكم المروري: أشغال وأعمال تزفيت على كواع عاريا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
موضة وجمال
2024-07-29
ظهرت على متن يخت فاخر... كايلي جينر تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة! (صورة)
موضة وجمال
2024-07-29
ظهرت على متن يخت فاخر... كايلي جينر تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الإنتخابات الرئاسية الأميركية: مناظرة حاسمة بين هاريس وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إطلاق iPhone 16 وأجهزة جديدة في ظل منافسة قوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ما لا نعرفه عن الكاردينال اغاجانيان على لسان شخصيات دينية عايشته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اليوم العالمي للوقاية من الإنتحار يبقى الإصغاء الحل الأمثل لحماية أحبائنا والمحافظة على حياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحرك العسكريين المتقاعدين طيّر جلسة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
رقابة مطلوبة على لجنة مراقبة الهيئات الضامنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سوريا تخفّض الرسوم على شاحنات الترانزيت اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
شتلة تبغ الجنوب تضخ المال إلى المزارعين والقرى الحدودية
0
أخبار لبنان
13:23
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية
أخبار لبنان
13:23
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة اليوم... من البقاع الغربي إلى النبطية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:21
انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!
فنّ
08:21
انهار بالبكاء وأكد:" صدقوني أنا بريء"... توقيف فنان مصري شهير في مطار القاهرة وهذه التفاصيل!
2
منوعات
09:40
أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!
منوعات
09:40
أثناء احتفال مؤثرة شهيرة بعيد ميلادها... إنفجار مخيف ونيران تجتاح المكان وهذا ما حدث!
3
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
منوعات
11:09
بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي للأميرة كيت... الأمير ويليام في أول تصريح له: الخبر جيد ولكن!
4
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
حال الطقس
01:27
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ... ومنخفض جوي محتمل
5
منوعات
03:30
بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)
منوعات
03:30
بعد انفصالها عن زوجها... ابنة حاكم دبي تطلق عطرها الأول: اسمه سيصدمكم! (صور)
6
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
آخر الأخبار
16:36
هآرتس عن مسؤول أميركي: نؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكن عواقب حرب واسعة يجب أخذها بعين الاعتبار
7
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
صحف اليوم
00:49
قيادات لبنانية تجتمع مع معارضين سوريين لسؤالهم عن دورهم في حالة الحرب على حزب الله (الاخبار)
8
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
03:51
توضيح من مكتب ميقاتي بشأن موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More