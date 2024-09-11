شهيد وجريح في حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية على ميس الجبل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الحصيلة الأولية للغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على ميس الجبل أدت إلى استشهاد شخص واصابة شخص آخر.