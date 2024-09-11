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تعميم صورة المفقود منير حافظ مكارم...
أمن وقضاء
2024-09-11 | 08:17
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تعميم صورة المفقود منير حافظ مكارم...
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
- منير حافظ مكارم (من مواليد عام 1994، سوري)، الذي فُقِدَ، بتاريخ 9-9-2024، أثناء توجّهه من مكان إقامته في عاليه، إلى مركز عمله في بلدة القاع، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر قرنايل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 360704-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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