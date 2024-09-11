التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا

مجددا عصابات الخطف تستدرج الأشخاص الى البقاع وتخطفهم الى الداخل السوري.8 فسلطينيين تم تحريرهم من قبل مخابرات الجيش وثلاثة ينتظرون حريتهم.كيف تم استدراج العائلة الفسلطينية الى البقاع وكيف تم تحريرهم؟الاشخاص الثلاثة الآخرون كيف تمت عملية اختطافهم؟