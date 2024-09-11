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التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا

أمن وقضاء
2024-09-11 | 13:27
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التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
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التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا

مجددا عصابات الخطف تستدرج الأشخاص الى البقاع وتخطفهم الى الداخل السوري.

8 فسلطينيين تم تحريرهم من قبل مخابرات الجيش وثلاثة ينتظرون حريتهم.

كيف تم استدراج العائلة الفسلطينية الى البقاع وكيف تم تحريرهم؟

الاشخاص الثلاثة الآخرون كيف تمت عملية اختطافهم؟
 

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