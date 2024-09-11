الجيش: عملية دهم وتوقيف 3 مواطنين وسوري في منطقة الحمودية - البقاع

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 11 / 9 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحمودية - البقاع منزل السوري (ض.ا.) وأوقفته لإقدامه على الاتجار بالمخدرات. كما تمكّنت الدورية من توقيف المواطنين (ح.ع.ا.) و(ح.ع.ا) و(ح.ح.ا.) أثناء محاولتهم الفرار من أمامها، وعلى أثره قامت بدهم منزل الأخير وضبطت في داخله أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.



وبحسب البيان، فقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.