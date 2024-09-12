الجيش: تحرير ٣ مواطنين في منطقة البقاع

أعلن الجيش أنه نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من قبل مديرية المخابرات، تم تحرير ٣ مواطنين في منطقة البقاع كانوا قد خطفوا بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٤.