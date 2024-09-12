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المحامي مروان عيسى الخوري: حملة شائعات علي تتوسل الضغط على آخرين

أمن وقضاء
2024-09-12 | 04:02
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المحامي مروان عيسى الخوري: حملة شائعات علي تتوسل الضغط على آخرين
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المحامي مروان عيسى الخوري: حملة شائعات علي تتوسل الضغط على آخرين

أصدر المحامي مروان عيسى الخوري بيانًا جاء فيه: "منذ أربع سنوات ولغاية تاريخه أتعرض لحملة إعلامية مبنية على شائعات ومعلومات خاطئة مضللة لا تمت للحقيقة بصلة وذلك لتشويه سمعتي. لكن بات واضحًا أن خلفيات هذه الحملة الممنهجة ضدي هي لأسباب خارجة عن إستهدافي الشخصي وإنما تتوسل الضغط على أشخاص آخرين. هذه الحملة المستمرة منذ أربع سنوات وصلت إلى حد أثرت بشكل مغلوط ليس فقط على الرأي العام، بل على التحقيقات المتداولة في الإعلام."

وأوضح عيسى الخوري التالي:
"1- طوال مسيرتي المهنية لم يحصل أي تعامل، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بيني وبين مصرف لبنان، بإستثناء دعويين حجمهما صغير جدًا ولا يخرجان في مطلق الأحوال عن التعامل المهني البحت. كما لم أستخدم يوماً علاقاتي الشخصية ببعض الأشخاص في مصرف لبنان سعيًا لطلب توكيلي في أي ملف يتعلق بمصرف لبنان.

2- الأمر الذي يحسم نهائيًا وبشكل مطلق عدم صحة كل الشائعات الكاذبة هو أنه لم يدخل إلى حساباتي المصرفية أيًا كانت أية تحاويل مالية من مصرف لبنان، أو أية أموال من أموال مصرف لبنان (بإستثناء أتعابي المهنية الإعتيادية الصغيرة الحجم المستحقة عن الدعويين المشار إليهما أعلاه)، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وذلك خلافًا لما يتم تداوله مؤخرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

3- إن مسيرتي المهنية المكللة بالنجاح معروفة داخليًا وخارجيًا وبشهادة زملائي المحامين وزبائن مكتبي من الشركات المرموقة في لبنان والخارج. إن هذه المسيرة المهنية تتمتع باستقلالية تامة وتعكس نزاهتي. لذلك فإن مصادر أموالي ثابتة ومعروفة وواضحة. ولا بد من الإشارة إلى أنه بالرغم من هذه الحملات المستمرة التي تواصلت لمدة أربع سنوات متتالية، لم يحصل أي إشكال قانوني بشأن حساباتي المصرفية أينما وجدت كون مصادر هذه الحسابات واضحة وجلية."

وتوجه إلى "الذين يعتبرون أن الإستمرار بالتضليل وتشويه الوقائع يمكن أن يفيدهم ويمكن أن يقنع الناس بهذه الأضاليل" بالقول: "الحقيقة تفيد أكثر، وهذه الحقيقة هي ما سبق ذكره أعلاه".
 

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مروان

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