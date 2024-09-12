حريق هائل في مطمر برج حمود والدخان الاسود يغطي الدورة والكرنتينا وجل الديب (فيديو)

شبّ حريق، عند الساعة ١٨،٠٥ من بعد ظهر اليوم، في مطمر برج حمود نهر بيروت، وعلت سحب الدخان السوداء لتغطي مناطق الدورة والكرنتينا وجل الديب.



وتوجه على الفور عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة،إلى موقع الحريق.



وتتواصل عمليات الإطفاء، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت وبالتعاون مع الشركة المسؤولة عن المكب للسيطرة السريعة على النيران حصراً للمخاطر التي تنتج عن احتراق النفايات، بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، وبإشراف من المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، بالتنسيق مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.