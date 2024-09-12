3 شهداء بينهم طفل في غارة كفرجوز



أدت الغارة الاسرائيلية على كفرجوز إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.



وكانت غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مشاع مدينة النبطية على طريق الكفور ما ادى الى احتراق سيارة.