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بعد اندلاع حريق مكب برج حمود... مولوي أوعز إلى خطار تعزيز عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء لإبعاد الخطر

أمن وقضاء
2024-09-12 | 14:00
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بعد اندلاع حريق مكب برج حمود... مولوي أوعز إلى خطار تعزيز عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء لإبعاد الخطر
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بعد اندلاع حريق مكب برج حمود... مولوي أوعز إلى خطار تعزيز عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء لإبعاد الخطر

أوعز وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي "منذ لحظة اندلاع الحريق في مكب النفايات في محلة الجديدة - برج حمود، إلى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، لتعزيز وجود عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء من مراكز متعددة، والعمل على إخماد النيران، وإبعاد خطر تمددها إلى خزانات الوقود في المحيط".

وأشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان إلى أن "مولوي أجرى اتصالا بمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، طالبا العمل على إبعاد المواطنين من محيط المكب وتوجيه الإرشادات اللازمة للمواطنين لعدم تنشق المواد المنبعثة من جراء الحريق، والعمل على استقدام شاحنات نقل الرمال لاستخدامها في عملية الاطفاء، وفق ما تقتضيه الحاجة".

ولفت إلى أنه "في حين تتواصل عمليات الإطفاء، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت ، طلب الوزير مولوي إلى المتعهدين المساعدة عبر ارسال جرافات وآليات إلى المكان".

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