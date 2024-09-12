توقيف مواطن لإقدامه مع شخصَين آخرَين على خطف 3 سوريين

أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ح.) في منطقة المنصورة – الهرمل لإقدامه مع شخصَين آخرَين على استدراج 3 سوريين من مدينة الهرمل إلى الداخل السوري وخطفهم والمطالبة بفدية مالية مقابل تحريرهم.



بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.