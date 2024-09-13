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قائد الجيش يبحث مع وفد تجمّع العسكريين المتقاعدين أوضاعهم لتأمين الحلول المناسبة

أمن وقضاء
2024-09-13 | 09:07
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قائد الجيش يبحث مع وفد تجمّع العسكريين المتقاعدين أوضاعهم لتأمين الحلول المناسبة
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قائد الجيش يبحث مع وفد تجمّع العسكريين المتقاعدين أوضاعهم لتأمين الحلول المناسبة

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون، مع وفد من تجمّع العسكريين المتقاعدين أوضاعهم والتنسيق مع الحكومة بهدف تأمين الحلول المناسبة لمطالبهم، وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة مشتركة.

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