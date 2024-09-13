يزعم أنه موظف في احدى شركات تحويل الأموال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

أوقفت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت ع. ج. (مواليد عام 2000، لبناني) لقيامه بشراء أجهزة خلوية من محال معدّة لبيع الهواتف زاعمًا انه موظف في احدى شركات تحويل الأموال، بحيث يطلب من أصحابها تسليمه الهاتف امام الشركة التي يعمل فيها، ثم يقوم باستلامه بعد دفع ثمنه، ليتبين لاحقاً ان المبلغ مزيّف.



وفي التفاصيل، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته دوريات المفرزة بالجرم المشهود في محلة الطيونة على متن دراجة آلية نوع "V150"، لون نبيذي، وهو يقوم بشراء هاتف خلوي بالطريقة ذاتها، وضبطت معه مبلغ /950/ دولارًا أميركيًا مزيفًا.



وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدة عمليات مشابهة.



وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت الكائن في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.