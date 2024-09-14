جريمة تهز كبا البترونية... شخص يقتل 3 من افراد عائلته وينتحر!

أقدم شخص في بلدة كبا البترونية، على قتل والده وابنه وزوجته وانتحر، وذلك بسبب خلاف بينه وبين والده.



و‏‎على الفور، حضرت دورية من المخابرات والأجهزة الأمنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.



