مخابرات الجيش توقف 3 مواطنين وتضبط كمية من المخدرات

دهمت دورية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني منازل مطلوبين في منطقة الشراونة – البقاع وأوقفت المواطنَين (ف.ج.) و(ا.ج.) وضبطت كمية من المخدرات.



كما أوقفت المواطن (ع.ز.) لاتجاره بالمخدرات وضبطت في حوزته كمية منها.