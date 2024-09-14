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مخابرات الجيش توقف 3 مواطنين وتضبط كمية من المخدرات

أمن وقضاء
2024-09-14 | 10:54
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مخابرات الجيش توقف 3 مواطنين وتضبط كمية من المخدرات
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مخابرات الجيش توقف 3 مواطنين وتضبط كمية من المخدرات

دهمت دورية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني منازل مطلوبين في منطقة الشراونة – البقاع وأوقفت المواطنَين (ف.ج.) و(ا.ج.) وضبطت كمية من المخدرات. 

كما أوقفت المواطن (ع.ز.) لاتجاره بالمخدرات وضبطت في حوزته كمية منها.

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