غارات اسرائيلية مكثّفة على عدد من المناطق اللبنانية مساء السبت

صعّد الجيش الإسرائيلي من غاراته مساء السبت، فشملت مناطق حوش السيد علي والكواخ في قضاء الهرمل عند الحدود مع سوريا وسرعين بالقرب من الأوتستراد بين زحلة وبعلبك.



وبحسب بيان لوزارة الصحة تسببت الغارات بجرح أربعة أشخاص في منطقة الكواخ بينهم اطفال.



وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن "الغارات على البقاع استهدفت مخازن للساح تابعة لحزب الله".



كذلك أغارت الطائرات الإسرائيلية على سبع مناطق جنوبية وصولا ً حتى الصرفند بين صيدا وصور.