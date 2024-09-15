الجيش: تحرير عراقي عند الحدود اللبنانية السورية بعدما تم اختطافه

تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير العراقي (ا.ح.غ.) عند الحدود اللبنانية السورية، وكانت إحدى العصابات قد اختطفته بتاريخ ٢٤ /٨ /٢٠٢٤، وطالبت بفدية مالية كبيرة مقابل تحريره.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة.