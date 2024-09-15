مداهمة في محلّة المعمورة لشعبة المعلومات... وتوقيف مطلوب للقضاء

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول، على متن دراجة آليّة بتنفيذ عمليات نشل وسرقة وسلب في العديد من المناطق في بيروت وجبل لبنان. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: ع. ز. (من مواليد عام 1999، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سلب، نشل، مخدّرات وإطلاق نار. كما أنه مطلوب للقضاء بموجب 7 ملاحقات قضائية بجرائم سرقة وسلب ونشل، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 2-9-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تحديد مكانه في داخل منزل في محلّة المعمورة - الضّاحية الجنوبيّة، حيث داهمته وأوقفت المشتبه فيه.



وبتفتيشه والمنزل، ضُبط بحوزته مسدّس حربي مع ممشط و29 طلقة صالحة للاستعمال، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وهاتف خلوي.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليّات السرقة والسلب والنشل في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: أنطلياس، سن الفيل، حرش تابت / الحبتور، ضبية، الحدت، عين الرمانة، فرن الشباك، الحازمية، بدارو، الحمراء، رأس النبع وغيرها. كما اعترف بتعاطي المخدرات، وأنّه كان يقوم باستبدال جميع المسروقات بالمواد المخدرة من داخل مخيم صبرا، وأنه قام برهن الدراجة، التي كان يستخدمها في تنفيذ عمليّاته، مقابل كمية من المخدّرات في داخل المخيم المذكور.