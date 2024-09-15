بعد الحريق الذي طال مطمر برج حمود... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI عن عملية لم النفايات في جبل لبنان

أوضحت مصادر مطلعة للـLBCI أن الشركة المولجة لم النفايات في جبل لبنان توقفت عن عملية اللم بعد الحريق الذي طال مطمر برج حمود لمدة يومين، لكنها عاودت منذ صباح أمس نشاطها المعتاد مع تسجيل تأخير في بعض المناطق.



ويتواصل وزير البيئة ناصر ياسين مع المعنيين للإسراع في عملية رفع النفايات من الطرقات.