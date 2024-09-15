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الجيش: توقيف 4 مواطنين في بلدة طاريا - البقاع لإقدامهم على إطلاق النار

أمن وقضاء
2024-09-15 | 11:47
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الجيش: توقيف 4 مواطنين في بلدة طاريا - البقاع لإقدامهم على إطلاق النار
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الجيش: توقيف 4 مواطنين في بلدة طاريا - البقاع لإقدامهم على إطلاق النار

بتاريخ 15/9/2024، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا - البقاع 4 مواطنين لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر، إضافةً إلى أعتدة عسكرية.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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