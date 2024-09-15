بعد المناشير الإسرائيلية للإخلاء... الـLBCI في الوزاني: نازحون رحلوا على عجل وأهالي البلدة ثابتون

الجيش: تحرير عراقي عند الحدود اللبنانية السورية بعدما تم اختطافه

الجيش: تحرير عراقي عند الحدود اللبنانية السورية بعدما تم اختطافه

غارات اسرائيلية مكثّفة على عدد من المناطق اللبنانية مساء السبت