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o
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تعميم صورة سيّارة وسائقتها أقدمت على صدم أحد المواطنين وفرت الى جهة مجهولة
أمن وقضاء
2024-09-18 | 07:04
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تعميم صورة سيّارة وسائقتها أقدمت على صدم أحد المواطنين وفرت الى جهة مجهولة
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه إلحاقًا لبلاغنا المُتعلّق بتعميم صورة سيارة نوع "بيجو" طراز: /307/CC، لون /أسود/، تحمل لوحة رقم 637872/ج، تقودها سيّدة أقدمت بتاريخ 7-8-2024 على صدم أحد المواطنين في محلة الأوزاعي، وفرّت إلى جهة مجهولة،وكونه لم يتمّ تحديد هوية مالك السيّارة الحالي حتّى الآن، بسبب بيعها من دون تنظيم "وكالة بيع" لدى المراجع القانونيّة:
عممت المديرية صورة السيّارة وسائقتها المأخوذة عن إحدى الكاميرات في المحلة، وطلبت من الذين يعرفون عنهما شيئًا أو عن مكان وجودهما، الاتصال بمفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على الرقم: 451162-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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