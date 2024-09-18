وصول طائرة تحمل مساعدات طبية من المملكة الأردنية الهاشمية (صور)

أرسلت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تحمل كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مطار رفيق الحريري الدولي مقدمة هبة من المملكة، وذلك على أثر الاعتداء الآثم من جانب العدو الإسرائيلي، الذي أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في مناطق مختلفة.



وجرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش.