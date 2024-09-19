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نفّذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مدينة صور والمناطق المحيطة... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2024-09-19 | 03:11
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نفّذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية من مدينة صور والمناطق المحيطة... وشعبة المعلومات توقفه
رصدت شعبة المعلومات شخصاً مجهولاً ينفّذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في مدينة صور والمناطق المحيطة بها. وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التّواصل الإجتماعي توثّق تنفيذه للعمليّات المذكورة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة فى الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: م. ح. (مواليد عام 1997، لبناني).
وبتاريخ 6-9-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في محلّة برج الشّمالي - صور، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة الدّراجات الآليّة من مدينة صور والمناطق المحيطة، إضافةً إلى قيامه بنقل دراجات مسروقة من بيروت لبيعها في مخيم الرشيدية. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.
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