حلاوي تابع تحقيقاته في ملف رياض سلامة... ومواجهة بين الأخير وشاهدين

تابع قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، تحقيقاته في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وحضر الأخير مع وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، وأجرى حلاوي مواجهة ما بين سلامة والشاهدين محامي مصرف لبنان ميشال تويني والمحامي مروان عيسى الخوري.



وأرجأ قاضي التحقيق الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى تويني وعيسى الخوري مجدداً كشاهدين. كما تقدم المحامي حبقة بطلب تخلية سبيل سلامة، فأحال القاضي حلاوي الطلب على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لإبداء الرأي قبل أن يتخذ القرار بالموافقة على تخلية السبيل أو رفضه، كما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".