المقاومة الإسلامية تنعى 5 شهداء

نعت المقاومة الاسلامية 5 من شهدائها وهم:



- الشهيد نظير يوسف نون من بلدة الرام في البقاع



- الشهيد شحادة مشيك من بلدة مزرعة بيت مشيك في البقاع



- الشهيد حسين علي امهز من بلدة نبحا في البقاع



- الشهيد بسام حسين فتوني من خربة سلم في جنوب لبنان



- الشهيد جعفر احمد الحسين من بلدة سحمر في البقاع