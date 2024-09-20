"المقاومة الإسلامية" تعلن قصف مواقع إسرائيلية

أعلنت "المقاومة الإسلامية" قصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.



وفي بيان ثان، أعلنت المقاومة أن مجاهديها قصفوا مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏



وأفادت "المقاومة" بأن قاعدة العليقة تستهدف للمرة الأولى، وهي تقع شمال كتسرين في الجولان السوري المحتل وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 20 كلم وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي

- مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36.



كذلك، أعلنت المقاومة أن مجاهديها قصفوا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.



كما أعلنت قصف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، ومقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏



واستهدفت المقاومة ‏الإسلامية أيضا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ الكاتيوشا.