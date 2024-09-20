مولوي يعقد غدا اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي

يعقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، الثانية عشرة من ظهر غد السبت في مكتبه في الوزارة، في ضوء التطورات المستجدة، وستكون لمولوي كلمة بعد الاجتماع.