تدابير سير في محلّة المكلّس صباح يوم الغد بسبب أعمال صيانة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 21-9-2024 ستقوم الشركة المشغّلة لكهرباء لبنان بأعمال صيانة عطل طارئ في محلّة المكلّس على المسلك القادم من المنصوريّة باتجاه مستديرة الحبتور قبل مطلع الجسر في المحلّة المذكورة، إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً و لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر مّا قد يؤدّي إلى زحمة سير في المحلّة.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.