تيننتي: الوضع مقلق جداً على الحدود

اعتبر المنحدث الرسمي لليونيفيل أندريا تيننتي أن الوضع مقلق جداً على الحدود والتوترات مرتفعة جداً عبر الخط الأزرق.



وحثّ جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد فوراً، مشددا على أن النزاع الإقليمي ستكون له تداعيات كارثية ولن يفوز فيه أي طرف.