جلسة طارئة لمجلس الأمن ... واجتماع مغلق لاحقا لبحث مخرج بشأن التصعيد بلبنان

علمت الـLBCI أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة بعد جلسته المفتوحة، يرجح أن يصدر عنها مخرج بخصوص التصعيد الذي بدأ في السابع عشر من أيلول منذ جريمة تفجير البييجر.