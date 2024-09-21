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يروج المخدرات في بيروت وجبل لبنان... والمجموعة الخاصة توقفه وأحد زبائنه
أمن وقضاء
2024-09-21 | 06:25
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يروج المخدرات في بيروت وجبل لبنان... والمجموعة الخاصة توقفه وأحد زبائنه
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام إحدى الشبكات بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن، وذلك في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر المجموعة إلى تحديد هويّة أحد أعضاء الشبكة، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام 1991، سوري).
وبنتيجة المُتابعة، قامت قوة من المجموعة بتاريخ 13/09/2024 بتوقيفه بكمين محكم في محلّة الضبيّة، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارته، بالرغم من محاولته الفرار صادمًا إحدى الآليات العسكرية. كما تمكّنت القوّة عينها من توقيف أحد زبائنه، ويُدعى: ز. ح. (مواليد عام 1975، لبناني)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتفتيش الأوّل وسيّارته، عُثر على ما يلي:
- 142 حبة من مادة الكبتاغون
- 74 ظرفًا من مادّة الـ"كريستال الأخضر"
- 38 ظرفًا من مادة الـ"كريستال الأزرق"
- 153 حبة زهريّة اللون من مادة الـ"MDMA"
- 95 حبة من مادة الـ"MDMA"
- 10 حبات من مادة الـ "كاريزول"
- 20 ظرفا من مادة "حشيشة الكيف"
- 24 كيسا من مادة الـ"ماريجوانا"
- 16 ظرفا من مادة الـ"كوكايين نت"
- 10 أظرفة تحتوي مادة الـ"كوكايين باز اكسترا"
- 14 ظرفا من مادة الـ"بايب" PIPE
- 10 طبات كوكايين
- ظرف ترامال
- مبلغ مالي
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
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