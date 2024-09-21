مولوي: الوضع الأمني خطير ويجب على الأجهزة الأمنية المتابعة وأن نكون على أهبة الاستعداد

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن "الوضع الأمني اليوم خطير ودقيق ويجب على كافة الأجهزة الأمنية المتابعة الدقيقة، وملاحظة أي تحركات مشبوهة وعلينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد".

وفي مؤتمر صحافي، لفت مولوي الى انه "في الأيام والأسابيع الأخيرة سقط كثير من المدنيين والأطفال والنساء بيد العدو الإسرائيلي، وأكدنا على ضرورة متابعة الكاميرات لأي تحركات في كافة المناطق"، معتبرا ان "التنسيق بين كل القوى الأمنية ضروري لمواجهة التحديات، وعلينا أن نكون جميعا في حالة يقظة مستمرة وجاهزية تامة"

كما شددَ مولوي، على ضرورةِ تكثيف الجهود الامنية على الارض ومتابعةِ حركةِ الاجانب والفنادق والمخيمات السورية والفلسطينية والامور التي قد تؤدي الى إحداثِ ايِّ فلتانٍ امنيٍ بالداخل .