الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مولوي: الوضع الأمني خطير ويجب على الأجهزة الأمنية المتابعة وأن نكون على أهبة الاستعداد

أمن وقضاء
2024-09-21 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مولوي: الوضع الأمني خطير ويجب على الأجهزة الأمنية المتابعة وأن نكون على أهبة الاستعداد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مولوي: الوضع الأمني خطير ويجب على الأجهزة الأمنية المتابعة وأن نكون على أهبة الاستعداد

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن "الوضع الأمني اليوم خطير ودقيق ويجب على كافة الأجهزة الأمنية المتابعة الدقيقة، وملاحظة أي تحركات مشبوهة وعلينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد".

وفي مؤتمر صحافي، لفت مولوي الى انه "في الأيام والأسابيع الأخيرة سقط كثير من المدنيين والأطفال والنساء بيد العدو الإسرائيلي، وأكدنا على ضرورة متابعة الكاميرات لأي تحركات في كافة المناطق"، معتبرا ان "التنسيق بين كل القوى الأمنية ضروري لمواجهة التحديات، وعلينا أن نكون جميعا في حالة يقظة مستمرة وجاهزية تامة"

كما شددَ مولوي، على ضرورةِ تكثيف الجهود الامنية على الارض ومتابعةِ حركةِ الاجانب والفنادق والمخيمات السورية والفلسطينية والامور التي قد تؤدي الى إحداثِ ايِّ فلتانٍ امنيٍ بالداخل .

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الوضع

الأمني

الأجهزة

الأمنية

المتابعة

الاستعداد

LBCI التالي
حزب الله ينعى قادة الرضوان... وإسرائيل تؤكد: مصدر إستخباراتي نقل لنا موقع الإجتماع
يروج المخدرات في بيروت وجبل لبنان... والمجموعة الخاصة توقفه وأحد زبائنه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:57

نتنياهو يدعو الوزراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية إلى مناقشات أمنية في مقر وزارة الدفاع الليلة

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-19

رويترز: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إنها قبضت على مواطن إسرائيلي للاشتباه في تورطه في مؤامرة اغتيال مدعومة من إيران

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-15

هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية حذرت من أن تغيير الوضع في المسجد الأقصى سيزيد هجمات إيران وحماس وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-09

نتنياهو وأعضاء الكابينت ورؤساء الأجهزة الأمنية من مخبأ تحت الأرض... بحث سبل التعامل مع التصعيد الأمنيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:45

غارات غير مسبوقة على مناطق جنوبية اليوم…

LBCI
آخر الأخبار
13:42

ابراهيم عقيل كان ضمن المجلس الجهادي لحزب الله... تعرفوا إلى المجلس

LBCI
آخر الأخبار
13:39

ضربة قاسية تلقاها حزب الله بإستهداف قادة الرضوان... فمن هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

تحت ركام المبنى المستهدف... عائلات بأكملها مفقودة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:31

مركز طوارىء الصحة: أربعة جرحى من بينهم حالة حرجة في حصيلة أولية لسلسلة الغارات الإسرائيلية اليوم

LBCI
آخر الأخبار
13:15

صحيفة معاريف: حالة تأهب قصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي تحسبًا لهجوم قد يشنه حزب الله

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:10

ثورة في القطاع الفضائي... والسبب: ابتكارات قائمة على التكنولوجيا الكمية والذكاء الاصطناعي؟!

LBCI
أخبار دولية
2024-09-20

وزارة الخارجية البريطانية: لامي ترأس اجتماعًا أمنيًا طارئًا في شأن لبنان وناقش الاستعدادات الجارية في ظل ارتفاع مخاطر حدوث تصعيد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

جديد مشاريع ترامب.. منصة للعملات الرقمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

سباق نوعي للبنان في رياضة الـDrift ضمن إطار السباقات الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فريق الحكمة يخوض مباراة ضمن بطولة الوحدة الدولية في أبو ظبي... هذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
13:45

غارات غير مسبوقة على مناطق جنوبية اليوم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القطاع الصحيّ في لبنان يحارب باللحم الحي

LBCI
آخر الأخبار
13:42

ابراهيم عقيل كان ضمن المجلس الجهادي لحزب الله... تعرفوا إلى المجلس

LBCI
آخر الأخبار
13:39

ضربة قاسية تلقاها حزب الله بإستهداف قادة الرضوان... فمن هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هكذا تبدو الساحة الإسرائيلية في ظل التصعيد الميداني

LBCI
آخر الأخبار
13:37

CNN Arabic تشرح حجم ضرر تفجير أجهزة "البيجر"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
23:51

المقاومة الاسلامية تنعى سلسلة من شهدائها..

LBCI
خبر عاجل
14:01

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيليّ: رفع سياسة الإحتماء إلى الدرجة الثانية وفرض قيود على التجمعات في مناطق حيفا والشمال كافة ونحن في حالة جهوزية عالية دفاعيًا وهجوميًا

LBCI
أخبار لبنان
00:02

نبذة عن حياة الشهيد إبراهيم محمد عقيل..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:27

حصيلة مستحدثة لعدد شهداء وجرحى المبنى المستهدف في الضاحية..

LBCI
أخبار لبنان
04:36

جولة في مكان الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية... وكاميرا الـLBCI توثق حجم الدمار الهائل

LBCI
آخر الأخبار
23:48

يديعوت أحرونوت نقلا عن مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط: نصر الله قرر ربط مصير لبنان بمصير السنوار

LBCI
خبر عاجل
04:34

وزير الصحة: 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء و68 جريحاً في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
01:09

الإذاعة الإسرائيلية: خطة الاغتيال تم إعدادها بشكل فوري وفي وقت قصير وصدق عليها رئيس هيئة الأركان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More