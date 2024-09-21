ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية الى 37

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديثا جديدا لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، وفيه أن عدد الشهداء ارتفع إلى سبعة وثلاثين شخصا.



وتجدر الاشارة الى أن أعمال رفع الأنقاض مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة.