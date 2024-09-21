تدابير سير بسبب اقامة ماراتون تدريبي على طريق الكرنتينا البحرية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن جمعية بيروت ماراثون ستقيم تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّائين والعدّاءات الذين يرغبون المشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42,195/كلم وذلك خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.



لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:



- إقفال طريق الكرنتينا البحرية قرب غاليري فانليان حتى آيشتي، اعتبارا من الساعة 6,00 صباحا ولغاية الساعة 9,00 صباحا، وذلك بتواريخ:

22/9 و6-13و20/10/2024.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.