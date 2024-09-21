مركز طوارىء الصحة: أربعة جرحى من بينهم حالة حرجة في حصيلة أولية لسلسلة الغارات الإسرائيلية اليوم

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة إسرائيلية على مرتفعات القطراني أدت إلى إصابة شخص بجروح بليغة استدعت إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.



كذلك أدت الغارات الإسرائيلية على مرتفعات البقاع الغربي إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وقد عولجوا في الطوارىء.