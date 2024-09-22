بعد الرد الاولي... اسرائيل تستهدف العديد من الأودية في الجنوب

بعد الردّ الأولي للمقاومة الاسرائيلية، قامت الطائرات الإسرائيلية على الأثر، واعتبارا ً من السادسة صباحا ً، بالإغارة على العديد من الأودية في مناطق إقليم التفاح وتلال العيشية ووادي أنصار ورومين وأودية أخرى في مجرى نبع الطاسة في الزهراني.



ومع ساعات قبل الظهر تسببت الغارات الإسرائيلية على القرى الحدودية في سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى وذلك في بلدات الخيام وعيترون والمعليّة.