الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أضرم النار بسيارة أحد المواطنين.. "المعلومات" تكشف ملابسات الحادثة وتوقف المتورطين
أمن وقضاء
2024-09-22 | 07:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أضرم النار بسيارة أحد المواطنين.. "المعلومات" تكشف ملابسات الحادثة وتوقف المتورطين
ادعى المدعو (م. ن.، مواليد عام 1989) بتاريخ 9-9-2024،، أنّ مجهولاً أقدم على إضرام النار بسيارته نوع "كيا ريو" لون أبيض المركونة أمام البناء الذي يقيم فيه في محلة بر الياس، ما أدّى الى احتراقها بالكامل.
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى، ف. ح. (مواليد عام 1984، مكتوم القيد).
بتاريخ 13-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه امام منزله في محلة بر الياس وضبطت الدراجة الآلية المستخدمة في العملية.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على إحراق سيارة المدّعي، وذلك بتحريض من صديق له مقيم في المبنى ذاته حيث مكان إقامة المدعي، والناطور السابق للبناء كونهما على خلافات مع صاحب السيارة ومالك البناء، وهما كل من:
- م. ق. (مواليد عام 1989، فلسطيني)
- خ. ف. (مواليد عام 1981، لبناني)
وبناء عليه، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة برالياس.
وباستماعهما، أكدا ما ورد في إفادة (ف. ح.) لجهة تحريضه على إحراق السيارة.
وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع الدراجة المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
النار
بسيارة
المواطنين..
"المعلومات"
ملابسات
الحادثة
وتوقف
المتورطين
التالي
لينا الطعمة غادرت ولم تعد...
بعد الرد الاولي... اسرائيل تستهدف العديد من الأودية في الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-09-04
عائلة شربل حدشيتي طالبت بكشف ملابسات الجريمة..."التقدمي": الحادثة في عهدة القضاء
أمن وقضاء
2024-09-04
عائلة شربل حدشيتي طالبت بكشف ملابسات الجريمة..."التقدمي": الحادثة في عهدة القضاء
0
أمن وقضاء
2024-08-14
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
أمن وقضاء
2024-08-14
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
0
أخبار دولية
10:06
الاتحاد الأوروبي قلق "للغاية" من مخاطر التصعيد في لبنان ويدعو الى وقف لإطلاق النار
أخبار دولية
10:06
الاتحاد الأوروبي قلق "للغاية" من مخاطر التصعيد في لبنان ويدعو الى وقف لإطلاق النار
0
أمن وقضاء
2024-09-18
يُخزّن المواد المخدّرة ويروّجها في الضّاحية... "المعلومات" تُلقي القبض عليه وتضبط كميّة منها
أمن وقضاء
2024-09-18
يُخزّن المواد المخدّرة ويروّجها في الضّاحية... "المعلومات" تُلقي القبض عليه وتضبط كميّة منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:33
الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة مواطنين ضلوا طريقهم عند قمة جبل صنين
أمن وقضاء
16:33
الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة مواطنين ضلوا طريقهم عند قمة جبل صنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العالم السيبراني... بعد جديد في الصراعات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العالم السيبراني... بعد جديد في الصراعات
0
أمن وقضاء
11:45
توقيف مطلوبَين في كامد اللوز - البقاع والمعاملتين – جونية
أمن وقضاء
11:45
توقيف مطلوبَين في كامد اللوز - البقاع والمعاملتين – جونية
0
أمن وقضاء
09:55
لينا الطعمة غادرت ولم تعد...
أمن وقضاء
09:55
لينا الطعمة غادرت ولم تعد...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:32
القناة 12 الإسرائيلية: مناقشات على المستويين السياسي والأمني لتحديد الإستراتيجية الشاملة بشأن حزب الله
آخر الأخبار
16:32
القناة 12 الإسرائيلية: مناقشات على المستويين السياسي والأمني لتحديد الإستراتيجية الشاملة بشأن حزب الله
0
أخبار لبنان
05:44
الراعي: لبنان في حزن شديد ونوجّه النداء إلى مجلس الأمن لوضع حدّ لهذه الحرب
أخبار لبنان
05:44
الراعي: لبنان في حزن شديد ونوجّه النداء إلى مجلس الأمن لوضع حدّ لهذه الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكاء الإصطناعي في صلب زيارة رئيس الإمارات إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكاء الإصطناعي في صلب زيارة رئيس الإمارات إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-19
مسار البايجرز المفخخة من تايوان الى بلغاريا
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-19
مسار البايجرز المفخخة من تايوان الى بلغاريا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اللبنانية يارا حداد بطلة العالم في رفع الأثقال... تعرفوا عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:58
اللبنانية يارا حداد بطلة العالم في رفع الأثقال... تعرفوا عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الملاكم العالمي دو بوا يخطف لقب نزال ويمبلي في موسم الرياض بالضربة القاضية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الملاكم العالمي دو بوا يخطف لقب نزال ويمبلي في موسم الرياض بالضربة القاضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الحكمة يواصل إنتصاراته في بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الحكمة يواصل إنتصاراته في بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكاء الإصطناعي في صلب زيارة رئيس الإمارات إلى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الذكاء الإصطناعي في صلب زيارة رئيس الإمارات إلى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لغز الـPagers... معلومات جديدة عن أصحاب الشركات الوهمية وفرضية تفخيخها داخل إسرائيل غير مستبعدة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لغز الـPagers... معلومات جديدة عن أصحاب الشركات الوهمية وفرضية تفخيخها داخل إسرائيل غير مستبعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد ٢٧ عاما: اسرائيل تقول إنها ثأرت لخسارتها في أنصارية... فماذا حصل وقتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد ٢٧ عاما: اسرائيل تقول إنها ثأرت لخسارتها في أنصارية... فماذا حصل وقتها؟
0
أخبار لبنان
13:42
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم
أخبار لبنان
13:42
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العالم السيبراني... بعد جديد في الصراعات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العالم السيبراني... بعد جديد في الصراعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مأساة حارة حريك... في اليوم الثالث عائلات تحت الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مأساة حارة حريك... في اليوم الثالث عائلات تحت الركام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:46
ردّ أولي للمقاومة الاسلامية على تفجيرات البيجر واللاسلكي عبر قصف مجمعات للصناعات العسكرية في حيفا... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
00:46
ردّ أولي للمقاومة الاسلامية على تفجيرات البيجر واللاسلكي عبر قصف مجمعات للصناعات العسكرية في حيفا... اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
10:54
طيران الشرق الأوسط: خبر إختفاء إحدى طائراتنا عن الرادار عار عن الصحة
خبر عاجل
10:54
طيران الشرق الأوسط: خبر إختفاء إحدى طائراتنا عن الرادار عار عن الصحة
3
خبر عاجل
06:58
ترقّبوا مباراة الحكمة والوحدة الإماراتيّ ضمن بطولة الوحدة الدوليّة في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم استثنائيًّا على شاشة الـLB2
خبر عاجل
06:58
ترقّبوا مباراة الحكمة والوحدة الإماراتيّ ضمن بطولة الوحدة الدوليّة في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم استثنائيًّا على شاشة الـLB2
4
آخر الأخبار
08:43
زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب
آخر الأخبار
08:43
زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب
5
اسرار
00:10
أسرار الصحف 22 -9- 2024
اسرار
00:10
أسرار الصحف 22 -9- 2024
6
فنّ
13:18
مصالحة بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بحضور باسم مغنية (صور)
فنّ
13:18
مصالحة بين سيرين عبد النور وماغي بو غصن بحضور باسم مغنية (صور)
7
فنّ
12:23
الجنسيّة السعوديّة لهبة القوّاس تقديراً لإبداعاتها (صور)
فنّ
12:23
الجنسيّة السعوديّة لهبة القوّاس تقديراً لإبداعاتها (صور)
8
آخر الأخبار
12:17
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنعيد مواطنينا في الشمال لديارهم وإذا لم يستوعب حزب الله ذلك فسيتلقى مزيدا من الضربات
آخر الأخبار
12:17
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنعيد مواطنينا في الشمال لديارهم وإذا لم يستوعب حزب الله ذلك فسيتلقى مزيدا من الضربات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More