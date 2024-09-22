توقيف مطلوبَين في كامد اللوز - البقاع والمعاملتين – جونية

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة كامد اللوز – البقاع وأوقفت المواطن (ع.غ.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من الذخائر.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعاملتين – جونيه المواطن (و.ع.) المطلوب لإطلاقه النار داخل ملهى ليلي، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.









