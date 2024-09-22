الدفاع المدني: إنقاذ ثلاثة مواطنين ضلوا طريقهم عند قمة جبل صنين

انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٣:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٩/٢٢ ثلاثة مواطنين ضلوا طريقهم من جراء انتشار الضباب الكثيف خلال ممارستهم هواية تسلق الهضاب عند قمة جبل صنين - المتن.



وقد استنجدوا بعناصر الدفاع المدني الذين لبوا النداء سريعًا وتمكنوا من العثور عليهم، فتأكدوا انهم بحال صحية جيدة وقاموا بتأمينهم الى حيث يسهل عليهم المغادرة بآمان.