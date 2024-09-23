خلال نصف ساعة... أكثر من 100 غارة اسرائيلية على مناطق لبنانية

شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لحزب الله عند السادسة والنصف صباحا.



وطال القصف الاسرائيلي منطقة البقاع، ومنطقة شمسطار وبوداي والنبي شيت ومحيط بعلبك.



كما نفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية سلسلة غارات استهدفت بلدات عيترون، عيتا الشعب، حانين، وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، بالاضافة إلى محيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي، ومناطق شرق صور بالاضافة إلى مجرى نهر الليطاني عند أطراف الدلافة.



أيضا، استهدت المناطق والاودية الواقعة بين بلدتي انصار - الزرارية، وعبا - جبشيت، الشرقية - النميرية، اطراف كفرتبنيت- النبطية الفوقا، دير الزهراني - رومين - عزة، اطراف حومين الفوقا، اطراف النبطية الفوقا - حي الجامعات، محيط اوتوستراد كفررمان - الميدنة، اطراف يحمر الشقيف - ارنون ، مرتفعات اقليم التفاح وجبل الريحان واطراف بلدة سجد، محيط معبر كفرتبنيت سابقا، اطراف ارنون - كفرتبنيت.