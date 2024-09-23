القبض على مطلوب بجرائم متنوعة سرق دراجات آلية في الضاحية

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن تنفيذ مجهول عمليات سرقة دراجات آلية في العديد من مناطق الضاحية الجنوبية، وفق بلاغ المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخليّ.



وانتشرت صور وفيديوهات له على مواقع التواصل الإجتماعيّ توثّق قيامه بهذه العمليات.



وحدّدت القطعات المختصة في شعبة العلاقات العامّة هُويته، ويدعى:



ع. ب. (مواليد عام 2001، لبنانيّ) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة دراجات، سرقة وصدم وتسبب بإيذاء.



كما حدّدت الشعبة مكان إقامته، داخل فندق في محلة طريق المطار، حيث داهمت غرفته وأوقفته في داخلها.



وضبطت كمية من مادة حشيشة الكيف، دفتر ورق لف و/3/ علب بلاستيكية فارغة.



واعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليات سرقة الدراجات الآلية من مناطق الضاحية الجنوبية منها: حي السلم، المريجة وبرج البراجنة، وذلك بمعدل دراجة واحدة يوميًا، وأنه كان يقوم ببيعها في محلة صبرا مقابل مبلغ يتراوح بين /100/ و/150/ $ للدراجة الواحدة.



كما اعترف بتعاطي المخدّرات.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.