لبنانيون يتلقون اتصالات هاتفية مصدرها إسرائيل تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم والابتعاد عن مواقع حزب الله

تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، بينهم مكتب وزير الاعلام، اتصالات عبر الهواتف الثابتة مصدرها اسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم، وفق الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.



وقالت الوكالة إن الرسائل "مصدرها العدو الإسرائيلي" ويطلب فيها من المتلقين "إخلاء أماكن وجودهم سريعا"، واضعة ذلك "في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".



وأكد مكتب وزير الاعلام زياد مكاري لوكالة فرانس برس تلقيه اتصالا تمّت خلاله تلاوة "رسالة مسجلة" تضمنت طلب إخلاء المبنى.



وكان الجيش الإسرائيلي دعا السكان في لبنان الى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله.