الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن هجمات جديدة في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن موجة جديدة من الهجمات على حزب الله في جنوب لبنان.وأفاد الجيش الاسرائيلي في بيان بأنه "يشن حاليا ضربات على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان".وقد استهدفت الغارات الاسرائيلية بلدات عيترون، مارون الراس، اطراف البيسارية، بين رومين ودير الزهراني، بافليه، بين عنقون ومغدوشة، حولا، مجدل سلم، السلطانية، بين حبوش وكفررمان، طورا، عيتا الشعب، برعشيت، حاريص، بين دير قانون الحلوسية، الخيام، حبشيت، بين انصار والزرارية، جبل صافي، بلاط ، طورا -، ديرقانون، الرمادية ، عدلون ، كفرتبنيت وزوطر، مجدل سلم ، تول وعربصاليم، عديسة، رب تلاتين، الطيبة، كوثرية السياد، الخرايب، طورا، الخيام، ودير عامص، شميسة بقاع غربي