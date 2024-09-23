وزارة الداخلية تنشر لائحة بالمدارس والمعاهد الرسمية التي فُتحت كمراكز للإيواء..

أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التوجيهات الى المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية ، وعقد لهذه الغاية اجتماعا مع خلية الازمة في الوزارة بحضور مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي د. هيلدا خوري، وتقرر في ضوء ذلك وحرصا على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم، فتح المدارس والمعاهد الرسمية التالية كمراكز للإيواء: (للاطلاع على كامل اللائحةمعهد التعليم والتدريب حوش الامراء زحلةابتدائية قب الياس الرسميةمدرسة القرعون الرسميةمتوسطة دير الاحمر الرسميةمدرسة صور الرسميةمجمع دولة الرئيس نبيه بري في بئر حسنالمدرسة الفندقية الدكوانةالمعهد الفندقي الميناء طرابلسفضلا عن المدارس الرسمية في المناطق الآمنة في الجنوب، فيما بدأت العديد من المدارس والمعاهد الرسمية في مناطق جبل لبنان وتحديدا الشوف وعاليه وبعبدا باستقبال النازحين.