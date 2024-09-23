356 شهيدا و1246 جريحا في تحديث لحصيلة العدوان الاسرائيلي اليوم على الجنوب والبقاع وبعلبك

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جدبد لحصيلة الغارات الإسرائيلية المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ صباح اليوم وحتى ساعة اصدار البيان وفيه أن الغارات أدت إلى استشهاد 356 شخصا من بينهم 24 طفلا و42 سيدة وإصابة 1246 بجروح.