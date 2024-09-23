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تحديث لحصيلة العدوان الاسرائيلي على الجنوب والبقاع وبعلبك: 492 شهيدا و1645 جريحا

أمن وقضاء
2024-09-23 | 16:18
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تحديث لحصيلة العدوان الاسرائيلي على الجنوب والبقاع وبعلبك: 492 شهيدا و1645 جريحا
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تحديث لحصيلة العدوان الاسرائيلي على الجنوب والبقاع وبعلبك: 492 شهيدا و1645 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جديد لحصيلة الغارات الإسرائيلية المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك اليوم وفيه ان الغارات أدت إلى استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.

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