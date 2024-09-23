وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: توقف الأعمال في كل المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء باستثناء الأعمال الملحة

أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بيانا، جاء فيه: "في ظل الأوضاع والأحداث الأليمة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان وفي ظل الظروف الاستثنائية الحاصلة يعلن كل من وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود توقف الأعمال في كل المحاكم والدوائر القضائية في قصور العدل كافة يوم غد الثلاثاء الواقع في 24‏/9‏/2024 مع استثناء الأعمال الضرورية والملحة".