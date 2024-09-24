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المقاومة الاسلامية تستهدف مطار مجيدو العسكري 3 مرات
أمن وقضاء
2024-09-23 | 23:52
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المقاومة الاسلامية تستهدف مطار مجيدو العسكري 3 مرات
أعلنت المقاومة الاسلامية أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدونا الفيوم الثلثاء مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2" ثلاث مرات.
كما تم قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2، وقاعدة عاموس (القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ فادي1.
أيضا، استهدفت المقاومة الإسلامية مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ فادي 2.
أخبار لبنان
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الاسلامية
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مجيدو
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